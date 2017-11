Découvrez les notes de Lenni-Kim et Marie Denigot...Et le premier 10 !

Ces deux-là font la paire. La semaine, notre duo avait ému les juges et le public avec un jeu de miroir éblouissant. Cette semaine, Lenni-Kim et Marie Denigot ont redoublé de travail pour présenter une chorégraphie encore plus travaillée sur un Jive et un titre de Little Richard « Tutti Frutti ». Pour réussir leur pari, ils ont été accompagnés par Jean-Marc Généreux en personne. Ont-ils réussi leur pari ? Ont-ils une nouvelle fois, séduit les juges ? La réponse en image - Extrait de l’émission du 2 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8