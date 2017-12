Pour cette finale placée sous le signe du talent, Lenni-Kim et Marie Denigot vont tout donner et n’ont pas du tout l’intention de laisser passer leur chance. Cette semaine, ils vont tout faire pour séduire les juges et décrocher de bonnes notes. Leur rêve ? Réussir à épater tout le monde avec leur talent hors du commun et, pourquoi pas, décrocher des dix partout - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8