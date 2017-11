Découvrez les notes de Tatiana Silva et Christophe Licata

A la quatrième place, Tatiana Silva et Christophe Licata ont tout donné pour séduire les juges et remonter dans le classement. Avec un mélange de Foxtrot et de Quickstep, nos deux danseurs ont relevé un défi incroyable pour la Family Choice, le tout, sur une musique de Mariah Carey : « All I Want For Christmas is You ». Quelle note leurs attribueront les juges ? Arriveront-ils à gagner quelques places au classement ? Réponse en image - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8