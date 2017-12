A l’occasion de la grande finale, Tatiana Silva et Christope Licata ont démontré qu’ils étaient des danseurs hors pair. Mais la compétition est de plus en plus rude ! En effet, les deux autres finalistes sont eux aussi très talentueux et les scores s’annoncent serrés pour cette dernière semaine d’aventure. Découvrez les notes reçues par le couple - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8