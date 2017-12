Découvrez le parcours d'Agustin Galiana

La finale arrive à grand pas et il n'y a plus que trois candidats. Découvrez le parcours de l'un d'entre eux : Agustin Galiana. Ses atouts ? Sa grande maitrise de la technique et son déhanché détonnant en danse latine... entre autres. Car avec sa partenaire Candice Pascal, les deux danseurs forment un couple qui fonctionne plutôt bien ! Alors saura-t-il mettre tous ces points forts en avant lors de la finale de mercredi prochain? Extrait de l’émission du 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8