Découvrez le total des points d’Elodie Gossuin et Christian Millette

La compétition s’intensifie de plus en plus et Elodie Gossuin doit travailler toujours plus dur pour tenter de se mettre au niveau de ses compétiteurs. La semaine dernière, l’ancienne Miss France est parvenue à se hisser à la cinquième place du classement avec un total de 54 points grâce à sa Rumba sur le titre « All by myself » du film Bridget Jones. Pour le nouveau défi de la soirée, la danse à l’aveugle, Elodie Gossuin a eu une semaine pour apprendre une nouvelle chorégraphie sans la musique. Quelles notes les juges lui ont-ils attribué ? La réponse maintenant ! Extrait de l’émission du Samedi 2 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8