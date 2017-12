Dernières répétitions de tous les danseurs : Les retrouvailles avant la finale

Plus que quelques heures avant le tout dernier prime de la huitième saison de Danse avec les Stars ! Ce soir, la finale va se jouer entre nos trois couples encore en lice : Agustin Galiana et Candice Pascal, Tatiana Silva et Christophe Licata et Lenni-Kim et Marie Denigot. Pour l’occasion, toutes les stars et tous les danseurs éliminés de l’émission sont venus participer à cette finale et soutenir leurs compagnons d’aventure. Embrassades, accolades et petites blagues… Ce qui est sûr, c’est que la bonne humeur est toujours au rendez-vous sur le plateau ! Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.