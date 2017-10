Les dernières répétitions plateau d'Arielle Dombasle et Maxime Dereymez

Plus que quelques heures avant le prochain prime de Danse avec les Stars. Un prime complètement dingue où nos couples vont devoir redoubler de folie pour obtenir les vingt points promis au plus dingues. C'est au tour d'Arielle Dombasle et Maxime Dereymez de fouler le parquet pour caler les dernières détails de leur chorégraphie. Une Chorégraphie dingue qui mélange Tango et French cancan. Rien que ça ! Allez La Crazy Night de Danse avec les Stars arrive à grand pas. Vous êtes prêts ?