DALS - Du rythme Sami !

Sami El Gueddari est un compétiteur. Ca tombe bien car face à Fauve Hautot, il faut avoir du répondant. A quelques jours du premier prime, elle devient de plus en plus exigeante avec son poulain. Quitte à le brusquer un peu : « C’est dommage, ça donne l’impression que tu ne sais pas danser ». (NDLR : nous, on aimerait bien pouvoir bouger comme Sami). Sami El Gueddari réussira-t-il sa performance du prime samedi soir ? Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de Danse avec les Stars sur TF1.