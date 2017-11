Cette semaine, vous l'aurez compris, les couples encore en compétition vont découvrir une nouvelle épreuve, celle des duels. Elodie Gossuin et Christian Millette seront donc face (pas de bol) aux meilleurs du classement : Agustin Galiana et Candice Pascal. De quoi leur saper le moral ? Même pas . Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.