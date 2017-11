Ca y est ! vous l'avez attendu toute la semaine. Plus que quelques heures avant le prime Family Voice. On retrouve nos couples sur le parquet de "Danse avec les Stars". Derniers calages, derniers réglages et dernières consignes, tout doit être prêt pour le grand soir... Quand est-il pour notre couple Elodie Gossuin et Christian Milette ? La réponse en image. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.