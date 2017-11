Elodie Gossuin et Christian Millette : "donc c'est toi qui décides !"

Cette semaine, c’est la Family Choice et la famille de nos danseurs ont choisi la musique de leur prestation de samedi prochain. Christian Millette, partenaire d’Elodie, annonce qu’ils danseront sur un Foxtrot. Une des danses les plus compliquées selon Christian, mais ce n’est pas un problème pour Elodie qui garde toujours le sourire. Allez, on garde le rythme Elodie ! Vite, vite, lent, vite, vite… Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.