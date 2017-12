Elodie Gossuin et Christian Millette : « Cette semaine, c’est mission impossible ! »

Cette semaine, c’est la danse à l’aveugle ! Nos couples de danseurs vont devoir apprendre une chorégraphie sans musique, seulement avec le rythme d’un métronome. C’est tout juste avant de faire leur entrée sur le parquet, qu’ils connaitront la musique. Ils n’auront que trente minutes pour s’entraîner avant de se lancer dans le grand bain ! Elodie Gossuin et Christian Millette vont interpréter un Quickstep et tout miser sur le côté « fun » de leur prestation. Et oui, il faut tout tenter pour aller en finale ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.