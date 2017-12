Elodie Gossuin et Christian Millette : « Chris, c’est toi la Dancing Queen ! »

Les répétitions, ça n’attend pas avec Chris Marques ! Pour « la semaine des juges », chaque couple se voit attribuer un juge comme coach et comme troisième danseur. Elodie Gossuin et Christian Millette ont la chance de danser aux côtés de Chris Marques qui ne les notera donc pas au prochain prime. Une aubaine pour Elodie qui ne s’est pas souvent vue attribuer plus de cinq avec Chris ! En tout cas, le coach Marques veut « une belle danse de ouf ! ». Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.