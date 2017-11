Elodie Gossuin et Christian Millette : « la danse m'a sauvé »

Elodie Gossuin découvre l’endroit où Christian Millette a passé toute son enfance : sa salle de danse. Et oui Elodie, ton partenaire est un champion. Regarde un peu tous ces trophées ! Le vilain petit canard de l’école est devenu un grand danseur. Alors, pour lui rendre hommage, il va falloir se donner à fond pour le prime, Elodie ! Nos deux partenaires vont danser un contemporain sur un titre de Coldplay et ce qui est sûr, c’est que l’émotion sera au rendez-vous. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.