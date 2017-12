Elodie Gossuin et Christian Millette : « mais non, l’autre intérieur ! »

En pleine répétition pour la danse coup de cœur, Elodie Gossuin et Christian Millette tentent un porté. Et on a bien dit tenter ! Car ce n’est pas si simple pour Elodie, la tête en bas et les jambes en l’air. Drôle de position pour nos danseurs. Et c’est parti pour un gros fou-rire entre les deux acolytes qui n’en finit plus ! On croise les doigts pour que ça ne finisse pas comme ça lors du prime… Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.