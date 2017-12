Elodie Gossuin et Christian Millette : « Vas-y Christian, c’est bon, bon, bon ! »

Pour la semaine « ma danse coup de cœur », toutes nos stars ont le droit de choisir la musique de leur deuxième prestation. Elodie Gossuin a décidé de danser sur « Fruit de la passion » de Francky Vincent. Et non Christian, détrompe toi, ce n’est pas une blague ! Vas-y Christian, c’est bon ! Vas-y Christian, c’est bon, bon, bon ! Et c’est parti pour une bonne Samba technique comme dirait le professeur Millette. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.