Répétitions : Elodie Gossuin et Christian Millette

La semaine dernière pour le prime spécial « Hollywood Night », Elodie Gossuin a charmé les téléspectateurs avec sa Rumba sur le titre « All by myself » du film culte Bridget Jones. Cette semaine, Elodie et son partenaire Christian Millette se sont entraînés dur toute la semaine, pour performer sur un Contemporain sur le titre « Fix You » de Coldplay. Mais il y a un autre défi et pas des moindres qui attend nos stars cette semaine, celui de la danse à l’aveugle. Elodie Gossuin va devoir apprendre une chorégraphie sans la musique… Elodie et Christian vont danser un quickstep sur la chanson mystique de Benny Hill. Extrait de l’émission du Samedi 2 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8