Elodie Gossuin : "Ne t'énerve pas Christian, ça va aller !"

Direction la salle de répétitions d' Elodie Gossuin et Christian Millette en cet fin d'après-midi... Avant de glousser, on rappelle à notre "aimable clientèle" qu'Elodie Gossuin s'est levée aux aurores, oui ! A l'heure où certains d'entre vous se sont couchés... Qu'elle a une journée de boulot dans les jambes et qu'après, elle va gérer une tribu de quatre bouts de chou. Le décor étant planté, on peut se moquer...