Elodie Gossuin ; "la réalité a largement dépassé mon rêve"

Au terme de ce neuvième prime, un prime en hommage à Johnny Hallyday, il ne restait trois places pour accéder à la finale. Lenni-Kim et Agustin Galiana ont été sauvés par le public. Après l'épreuve du face à face entre Tatiana Silva et Elodie Gossuin, Elodie Gossuin et Christian Millette quittent l'aventure de Danse avec les Stars ce soir, le 9 décembre 2017. Découvrez leur interview en exclu pour MYTF1. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.