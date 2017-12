Pour la demi-finale, les quatre derniers couples en compétition et les juges vont rendre hommage à Johnny Hallyday en dansant sur les tubes de la star disparue mercredi dernier. On retrouve Elodie Gossuin et Christian Millette en salle de répétitions. Très émue, Elodie Gossuin a choisi de danser sur "Quelque chose de Tennessee". Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.