24/11/17 - Elodie Gossuin vs Agustin Galiana : ils sont ingérables

Souvenez-vous, lors de l’After du Prime 6, les trois premiers couples du classement des juges ont pu choisir leur adversaire pour l’épreuve des duels. Agustin Galiana et Candice pascal ont choisi Elodie Gossuin et Christian Millette comme adversaires... Enfin pas vraiment adversaires d'ailleurs, à en juger les premières répétitions qui dégénèrent directement en bagarre ... Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.