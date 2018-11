Au terme d'un prime riche et dédié au king de la Pop Michael Jackson, Pamela Anderson et Maxime Dereymez quittent l'aventure "Danse avec les Stars". En ballotage face à Terence Telle et Fauve Hautot, notre star internationale a cédé. Découvrez son interview exclusive pour MYTF1. Bonus "Danse avec les Stars" du jeudi 8 novembre 2018