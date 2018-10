Face à face : Carla Ginola, Anouar et Terence Telle en danger

Trois couples vont devoir s’affronter dans un face à face qui déterminera qui restera et qui partira. Un seul couple continuera la compétition. Pour les deux autres, l’aventure « Danse avec les stars » s’achèvera ici. Les apprentis danseurs et leur coach vont se défier lors d’un Quickstep sur un titre de la célèbre série « Le prince de Bel-Air » : « It’s not unusual », interprété par Tom Jones et Carlton Banks. Alors qui de Anouar, Carla Ginola et Terence Telle gagnera sa place pour continuer l’aventure ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars