Face à Face : Héloïse Martin vs JeanFi Janssens

Pour pouvoir se départager et décider qui devra quitter l’aventure « Danse avec les stars », deux couples de danseurs vont devoir s’affronter dans une ultime danse : le Face à Face. L’un des deux pourra continuer la compétition, mais lequel ? Ce soir, on retrouve face à face, Héloïse Martin et Christophe Licata d'un côté et de l'autre Jeanfi Janssens et Marie Denigot. Ils s'affrontent sur une Samba. La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les Stars 9