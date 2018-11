Le face à face : Terence Telle Vs Iris Mittenaere, duel de Bombes

Qui va quitter l’aventure de "Danse avec les stars" au terme de cette demi-finale. Pour connaître la réponse, deux couples de danseurs vont devoir s’affronter dans une ultime danse : le Face à Face. L’un des deux pourra continuer la compétition, mais lequel ? Ce soir, on retrouve face à face, Terence Telle et Fauve Hautot d'un côté et de l'autre Iris Mittenaere et Anthony Colette. Qui de Terence ou Iris accèdera à la finale ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 24 novembre 2018 – Danse avec les Stars 9