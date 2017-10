Découvrez les résultats du classement de la Crazy Night. Sont qualifiés pour la semaine prochaine : Tatiana Silva et Christophe Licata, Agustin Galiana et Candice Pascal, Camille Lacourt et Hajiba Fahmi, Lenni-Kim et Marie Denigot, Arielle Dombasle et Maxime Dereymez, Joy Esther et Anthony Colette, Sinclair et Denitsa. Tout se joue entre Elodie Gossuin et Hapsatou Sy. Et malheureusement, c'est Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac qui quittent l'aventure ce soir.