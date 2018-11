Héloise Martin, Christophe Licata et Christian Millette | Proud Mary | Jive

Ce soir, nos célébrités dansent deux fois sur le parquet de Danse avec les stars. Après un duo sur "I want you back" des Jackson Five, Héloise Martin et son danseur Christophe Licata partagent l'affiche avec Christian Millette pour leur seconde danse. Ils performent un jive sur la version glee de "Proud Mary". Les jury seront-ils convaincus par leur performance ? Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars.