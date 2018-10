Héloïse Martin et Christophe Licata l Man I feel like a woman l Tango l DALS 09

Ce troisième prime s’annonce intense pour l’actrice, Héloïse Martin et son coach et partenaire, Christophe Licata. Ils étaient 2e la semaine dernière, exæquo avec Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Pour faire aussi bien et même mieux, le couple de danseurs va devoir tout donner sur le parquet de « Danse avec les stars ». Pour cette troisième prestation, Héloïse Martin et Christophe Licata vont interpréter un Tango sur un titre de Shania Twain : « Man I feel like a woman ». Alors, vont-ils faire aussi bien qu’au dernier prime ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9