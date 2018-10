Héloïse Martin et Christophe Licata l One moment in time l Rumba l DALS S09

Deuxième soirée de folie pour nos danseurs. A la première place du classement, Héloïse Martin et son coach, Christophe Licata, ont bien l’intention de la garder. Pour leur prestation, ils vont donc interpréter une Rumba sur un titre de Witney Huston : « One moment in time ». Et on n’oublie surtout pas le petit défi lancé par nos chers juges, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Shy’m et Patrick Dupond, où notre couple de danseurs va devoir faire la planche. Le jury va-t-il être conquis par la prestation d’Héloïse Martin et Christophe Licata ? La réponse en image. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9