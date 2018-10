Héloïse Martin et Christophe Licata l Spice up the world l Salsa l DALS 09

Quatrième semaine de répétitions pour l’actrice, Héloïse Martin, et son coach et partenaire, Christophe Licata. Et c’est une semaine qui s’annonce plutôt bien. En tout cas, les deux danseurs ont gardé la banane depuis leur dernier prime. Ils ont fini en troisième position du classement avec un score de 31 points, exæquo avec Terence Telle et Fauve Hautot. Pour garder le sourire jusqu’à la semaine prochaine, Héloïse Martin et Christophe Licata vont tenter d’éblouir le jury avec leur Salsa qu’ils danseront sur un titre des Spice Girls : « Spice up the world ». Vont-ils pouvoir passer de la troisième place à la première avec leur prestation ? La réponse toute de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9