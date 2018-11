Héloïse Martin et Christophe Licata | Don’t rain on my parade | Jazz Broadway

La compétition continue avec cette seconde danse. Nouveau challenge pour Héloïse Martin et Christophe Licata qui présentent un jazz Broadway sur un des titres de la série Glee « Dont’ rain on my parade » interprété par Lea Michelle et non Barbra Streisand pour les spécialistes. Réussiront-ils ce nouveau pari ? Leur interprétation leur permettra-t-elle d’accéder à la demi-finale ? C’est maintenant - Extrait Danse avec les Stars du 17 novembre 2018