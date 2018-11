Héloise Martin et Christophe Licata | Famille | Foxtrot

Dernier couple à rentrer sur la piste : Héloïse Martin et Christophe Licata. Après un Paso Doble la semaine dernière, ils performent ce soir un Foxtrot sur le titre Famille de Génération Goldman. Samedi dernier, les notes de notre jury ont hissé notre couple de danseurs à la 5e place du classement. Mais c’était sans compter le marathon de la danse… Héloïse Martin et Christophe Licata ont été les grands gagnants de cette épreuve et ont écopé de 40 points. C’est donc grâce à un total de 43 points qu’ils se sont hissés à la troisième place du classement. L’objectif cette semaine est donc de faire encore mieux et d’atteindre la première place. Le couple de danseurs a-t-il réussi son pari ? Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.