Héloise Martin et Christophe Licata | I want you back | Samba

On retrouve Héloise Martin et son danseur Christophe Licata. Ce soir, ils performent une samba sur le titre "I want you back" des Jackson Five. La semaine dernière, ils avaient émus le jury grâce à leur foxtrot. Malheureusement, cela n'avait pas suffit à convaincre les téléspectateurs puisqu'ils ont dû assumer l'épreuve du face à face. Grâce au soutien indéfectible de ses fans, Héloise Martin et son danseur Christophe Licata ont été sauvés face à Jeanfi Janssens et Marie Denigot. Qu'en sera-t-il ce soir ? Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars.