Iris Mittenaere, Anthony Colette et Jordan Mouillerac | Bella | Flamenco

Ce soir, nos célébrités dansent deux fois. Après un duo sur "The way you make me feel" de Michael Jackson, Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette partagent l'affiche avec Jordan Mouillerac pour leur seconde danse. Ils performent un flamenco sur le célèbre titre de Maître Gims "Bella" chanté par Kendji Girac. Les jury seront-ils convaincus par leur performance ? Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018 - Danse avec les stars.