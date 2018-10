Iris Mittenaere et Anthony Colette l Cosmo l Jive l DALS S09

Deuxième soirée de cette nouvelle saison de « Danse avec les stars ». Après être arrivés cinquième au classement la semaine dernière, Iris Mittenaere et Anthony Colette vont devoir récupérer des points et se surpasser pour ne pas être éliminés et quitter l’aventure. Ce soir notre couple de danseurs interprète un Jive sur un titre de Soprano : « Cosmo ». Vous assisterez également au défi lancé par les juges : l’écharpe. En quoi ça consiste ? Ça vous allez bientôt le savoir. En attendant, il va falloir éblouir le jury avec leur prestation. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9