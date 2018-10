Iris Mittenaere et Anthony Colette l Havana l Tango Argentin l DALS S09

Pour ce premier prime de « Danse avec les stars », Iris Mittenaere et son coach, Anthony Colette, vise la première place du classement. Ils ont bossé dur toute la semaine et espèrent bien convaincre Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Shy’m et Patrick Dupond pour récolter les meilleures notes possibles. Pour cette première danse, ils interprètent un Tango Argentin sur un titre de Camilla Cabello : « Havana ». - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9