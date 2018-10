Iris Mittenaere et Anthony Colette l Maman tu es la plus belle l Foxtrot l DALS 09

Troisième soirée de cette nouvelle saison de « Danse avec les stars ». La semaine dernière, Iris Mittenaere, notre miss univers, et Anthony Colette sont arrivés à la 7e place du classement avec un total de 55 points. Une prestation réussie pour nos jurés : Iris a plus de tonicité dans les jambes et une meilleure coordination avec le haut du corps. Cette semaine, pour avoir une chance de conquérir le cœur du jury, Iris va rendre hommage à sa maman sur un Foxtrot. Le titre est tout trouvé « Maman tu es la plus belle du monde » de Sarah Callibot (Reprise Luis Mariano). Réussiront-ils à convaincre le jury avec cette nouvelle danse ? Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les stars 9.