Iris Mittenaere et Anthony Colette | Ma déclaration d’amour | Rumba

Première prestation pour Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette. Ce soir, ils interprètent une rumba sur la célèbre chanson de France Gall "Ma déclaration d’amour". La semaine dernière, ils sont arrivés en deuxième position derrière Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Pour cette finale, le jury n’a plus son mot à dire, tout est dans les mains des téléspectateurs. Ils sont les seuls décisionnaires du grand gagnant de cette neuvième saison. L’objectif est donc clair pour notre premier couple de danseurs : séduire le public ! Ont-ils réussi leur prestation ? Extrait de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.