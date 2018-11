Iris Mittenaere et Anthony Colette | Les gens du nord | Rumba

Ce soir Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette dansent sur une Rumba. Plus les semaines passent, plus le couple de danseurs impressionne et met la barre très haute. La semaine dernière, grâce au marathon de la danse, ils se sont hissés à la première place du classement avec un total de 45 points. Objectif donc cette semaine : garder cette première place ! Et pour cela, ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils se sont donnés à fond durant les répétitions pour assurer une rumba proche de la perfection. Leur danse a-t-elle convaincu le jury ? Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.