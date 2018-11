Iris Mittenaere et Anthony Colette | The way you make me feel | Chacha

Ce soir, c'est le prime spécial Michael Jackson. C'est au tour d'Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette d'entrer sur le parquet de Danse avec les stars. Cette semaine, ils ont travaillé un chacha sur la chanson "The way you make me feel". La semaine dernière, ils sont arrivés à la seconde place du classement derrière Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. L'objectif ce soir est donc la première place ! Ont-ils réussi à convaincre le jury ? Extrait de l'émission du jeudi 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.