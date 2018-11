Iris Mittenaere et Anthony Colette | Je vais t'aimer | Rumba

Pour la demi-finale, on voit les choses en grand. Cette semaine, le parquet de Danse avec les stars accueille un prime spécial Michel Sardou. Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette interpréteront une rumba sur le célèbre titre "Je vais t'aimer". Une suptile déclaration d'amour d'Anthony Colette pour sa partenaire ? Qui sait... Quoi qu'il en soit, ils vont devoir se surpasser pour tenter de se hisser à la première place du classement. La semaine dernière, ils étaient arrivés deuxième derrière Denitsa et Clément Rémiens. Réussiront-ils ce pari ? - Bonus de l'émission du 24 novembre 2018.