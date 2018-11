Iris Mittenaere, Anthony Colette et Patrick Dupond | Ton héritage | Contemporain

Après “Zombie” des Cramberries lors du prime d’Halloween, Iris Mittenaere et Anthony Colette récidivent avec un nouveau contemporain sur le titre de Benjamin Biolay : “Ton héritage”. Pour cette nouvelle chorégraphie, ils sont accompagnés de Monsieur Patrick Dupond, en personne. La semaine dernière, notre couple avait été chahuté par les juges et notamment Chris Marques qui souhaitait davantage d’engagement en cette presque fin d’aventure. Ils avaient fini dernier du classement ex aequo avec Pamela Anderson et Maxime Dereymez. Réussiront-ils leur pari cette semaine ? - Extrait Danse avec les Stars du 17 novembre 2018