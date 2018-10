Jeanfi Janssens et Marie Denigot l Crazy in Love l Samba l DALS S09

Derniers du classement avec seulement 16 points, l’humoriste Jeanfi Janssens et sa coach, Marie Denigot, n’ont pas d’autre choix que de se surpasser pour rester dans l’aventure « Danse avec les stars » car les éliminations commencent dès ce soir. Pour remonter à tout prix dans le classement et ne pas rester à la traîne, le couple va danser une Samba sur un titre de Beyonce : « Crazy in love ». Et avec le défi lancé par les juges, Jeanfi Janssens doit réaliser un magnifique déhanché. Mais quoi de mieux que de se déhancher sur une musique de Beyonce ? Alors, le jury va-t-il être conquis ? La réponse en image. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9