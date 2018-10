Jeanfi Janssens et Marie Denigot l Comme ils disent l Contemporain l DALS 09

Cette quatrième semaine de compétition commence fort pour Jeanfi Janssens. L’humoriste va devoir se mettre à nu sur le parquet de « Danse avec les stars » puisqu’il va interpréter un Contemporain avec sa coach et partenaire, Marie Denigot sur un titre de Charles Aznavour : « Comme ils disent ». Avec cette danse tout en émotion, ils espèrent toucher le jury en plein cœur. La semaine dernière, le couple de danseurs était arrivé sixième dans le classement, exæquo avec Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, avec un total de 26 points. Jeanfi Janssens et Marie Denigot vont-ils réussir à se hisser encore plus haut dans le classement avec leur prestation ? - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9