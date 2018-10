Jeanfi Janssens et Marie Denigot l I’m still standing l Quickstep l DALS S09

C'est au tour de Jeanfi Janssens et Marie Denigot de se présenter devant le jury de « Danse avec les stars ». Notre couple a bossé dur toute la semaine pour arriver à éblouir Chris Marques, Shy’m, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond avec leur prestation. Pour la toute première soirée de cette neuvième saison, Jeanfi Janssens et Marie Denigot vont interpréter un Quickstep sur un titre de Taron Egerton : « I’m still standing ». - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9