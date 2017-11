Jon Snow est mort, Joy Esther tente de le ressusciter

En cette fin d'après-midi, on retrouve Joy Esther et Anthony Colette, ou plutôt pour l'occasion Daenerys Targaryen et Jon Snow, en salle de répétitions. Ils rejouent la scène de la mort de Jon Snow (Oui, on sait ! Pour les puristes, on sait que Daenerys n'était pas présente lors de la mort de Jon Snow. Elle était dans le Sud. il était très au nord, avec la Garde de nuit). Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.