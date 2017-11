Joy Esther et Anthony : "c'est pas beau mais tu l'as..."

Il ne faut jamais laisser ces deux-là ensemble. A peine le dos tourné et ils se chamaillent. Eux, ce sont Joy Esther et Anthony Colette. Ensemble depuis le début de la saison, ils surprennent les juges. Ensemble, ils vont présenter samedi soir sur le parquet de "Danse avec les stars", une valse sur la musique du générique de Game of Thrones. De là à être sérieux, il ne faut pas pousser quand même ! Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.