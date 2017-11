Joy Esther et Anthony Colette : Un porté qui s’annonce mal barré !

La Family Choice c’est cette semaine ! C’est le moment pour les familles de nos danseurs de choisir la musique de la prochaine prestation. Le prime approche à grands pas et Agustin Galiana est en plein stress. Sur un paso, notre couple va devoir convaincre les juges pour rester premier dans le classement. Suis les conseils de ta partenaire et garde ton calme. Zen, Agustin, Zeeeen ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.