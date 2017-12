Joy Esther et Anthony Collette : « C’est abusé ! »

Cette semaine, nouveau défi ! Chaque couple doit apprendre une deuxième danse. Mais le véritable enjeu, c’est qu’il s’agit d’une danse à l’aveugle. En plus de leur Tango argentin, Joy Esther et Anthony Collette devront apprendre une chorégraphie seulement à l’aide d’une rythmique de métronome. Ils ne découvriront la musique que le jour du prime. Et non, ce n’est pas une blague ! Et c’est parti pour un Jive à l’aveugle ! Allez, Joy, Anthony veut des jambes actives ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.